Delegazione sammarinese APM: Adele Tonnini alla 14^ Sessione Plenaria ad Atene.

Il Consigliere Adele Tonnini quale membro della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperà alla 14^ Sessione Plenaria in programma dal 20 al 21 febbraio ad Atene. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente del Parlamento Ellenico, del Presidente APM in carica e del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la discussione in merito agli sviluppi politici e alla sicurezza nella regione del MENA, il contrasto alla minaccia in evoluzione del terrorismo nella regione Euro-Mediterranea, il cambiamento climatico, lo sviluppo finanziario con riferimento agli strumenti per la stabilità economica e la crescita Euro-Mediterranea, oltre alla gestione delle migrazioni e al tema dei diritti umani. Su tali temi verranno altresì adottate le rispettive risoluzioni. Interverranno altresì il Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale del Commercio e il Presidente dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni.

Comunicato stampa

