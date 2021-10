Delegazione sammarinese in missione di monitoraggio in Uzbekistan

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, composta dai Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli parteciperà alla missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA a Tashkent, in Uzbekistan, che si terrà in occasione delle Elezioni Presidenziali indette per il 24 ottobre prossimo. Più di 70 osservatori membri dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, provenienti da 24 Paesi, lavoreranno in collaborazione con gli esperti OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani e con il Parlamento Europeo, per un totale di circa 300 osservatori dispiegati su tutto il Paese, ex-repubblica sovietica, situato nell’Asia centro-occidentale. Nel corso della missione, il gruppo di monitoraggio osserverà il clima dello svolgimento della campagna elettorale, gli aspetti normativi, le procedure elettorali e la situazione riguardante i media. L’obiettivo perseguito è il sostegno verso un percorso democratico per l'Uzbekistan e il suo popolo. Il Vice Presidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE, Reinhold Lopatka, in qualità di coordinatore speciale e capo missione, ha definito la tornata elettorale “un’importante test per dimostrare l'impegno dell’Uzbekistan verso lo sviluppo democratico, anche attraverso le numerose riforme intraprese negli ultimi anni e che in questa occasione verranno messe in pratica”. La missione prevede un briefing preparatorio che si svolgerà nella capitale Tashkent nei giorni precedenti alle elezioni e una conferenza stampa conclusiva durante la quale sarà presentata una dichiarazione post-elettorale in merito ai risultati preliminari delle osservazioni svolte.

