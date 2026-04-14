Delegazione sammarinese in visita a Vicopisano: verso un patto di amicizia tra le amministrazioni

Si è svolto nella giornata di lunedì 13 aprile un importante incontro istituzionale tra la delegazione della Giunta di Castello della Città di San Marino, la Giunta di Montegiardino e l’amministrazione comunale di Vicopisano. L’appuntamento rappresenta il secondo momento di confronto tra le parti, dopo la visita della delegazione di Vicopisano nella Repubblica di San Marino, e conferma la volontà condivisa di rafforzare i rapporti istituzionali e umani tra le comunità coinvolte. Obiettivo dichiarato dell’incontro è quello di giungere, in tempi brevi, alla firma di un patto di amicizia tra le tre amministrazioni, fondato su valori comuni, collaborazione e scambio di buone pratiche. La delegazione Sammarinese, accompagnata dal Ministro Plenipotenziario Gianluca Tucci, ha ricevuto un’accoglienza particolarmente calorosa da parte delle autorità locali. Nel corso della mattinata, dopo una presentazione istituzionale dell’amministrazione di Vicopisano a cura del Sindaco Matteo Ferrucci, si è svolta una suggestiva visita guidata alla scoperta del patrimonio storico del territorio, con particolare attenzione alle torri e alle mura della Fortezza del Brunelleschi, simbolo di grande fascino e valore culturale. Durante il suo intervento, il Sindaco Ferrucci ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti della Repubblica di San Marino, definendola un Paese “da imitare”, capace di distinguersi per bellezza, identità e caratteristiche uniche, spesso differenti rispetto alla realtà di un comune italiano. L’incontro è stato anche occasione per un momento di raccoglimento e memoria: è stata infatti ricordata la figura di Francesco Tucci, fratello del Ministro Gianluca Tucci, recentemente scomparso, che aveva fortemente sostenuto la nascita di un legame tra Vicopisano e la realtà sammarinese. A nome delle delegazioni sammarinesi, i Capitani di Castello Rinaldi e Simoncini hanno espresso sincera ammirazione per l’amministrazione Vicarese, definendola una realtà di grande valore, gestita con passione e dedizione, e fonte di ispirazione per il lavoro amministrativo. Prima della partenza, si è svolto un momento istituzionale di scambio di omaggi, accompagnato dalla promessa di un nuovo incontro entro l’anno, in occasione delle Giornate Medievali, evento che rappresenta un’ulteriore opportunità per consolidare i rapporti tra le comunità e valorizzare le rispettive identità storiche e culturali. L’incontro ha confermato il forte interesse reciproco a costruire un percorso condiviso, basato su amicizia, cooperazione e valorizzazione dei territori, gettando le basi per future iniziative comuni.

C.s. - Giunta di Castello di Città - Giunta di Castello di Montegiardino







