Delegazione sammarinese PAM: conclusi i lavori della 15^ Sessione Plenaria dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Si sono conclusi i lavori da remoto della 15^ Sessione Plenaria dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) alla quale ha partecipato la Delegazione Consiliare sammarinese composta dai Consiglieri Adele Tonnini, Denise Bronzetti e Matteo Ciacci. Durante la prima giornata di Assemblea, il Consigliere Matteo Ciacci è intervenuto in merito al sistema di prevenzione dei fenomeni di violenza sulle donne e di violenza domestica di cui si è dotato San Marino a partire dal 2008 e che è stato implementato attraverso fasi successive, come l’introduzione nel 2016 delle Norme di adeguamento dell’Ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, fino ad arrivare in tempi di Covid-19 alla creazione di un’apposita App denominata Tecum, nata dall’esigenza di rispondere in maniera immediata ai problemi di violenza domestica e di genere durante la pandemia. Nel corso dell’Assemblea, in riferimento a questo tema, è stato conferito al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta il Premio PAM 2021, in riconoscimento all’impegno nella lotta alla violenza domestica durante il Covid. La cerimonia dedicata alla consegna degli Awards si svolgerà nell'autunno 2021. In tema di Covid, il Consigliere Adele Tonnini è intervenuta invece, durante la seconda giornata di Assemblea, sottolineando come San Marino abbia dovuto lavorare duramente per superare le difficoltà incontrate negli approvvigionamenti dei vaccini e come con l'acquisto dello Sputnik si sia potuta mettere al riparo tutta la popolazione sammarinese velocemente, colmando il divario rispetto all'inizio della campagna vaccinale europea, fino ad essere sempre più vicina a ridiventare un Paese Covid-free. Il Consigliere Tonnini ha evidenziato inoltre l’importanza di incentivare il riconoscimento dello Sputnik, anche ai fini dell’ottenimento del pass vaccinale europeo, per la libera circolazione in Europa. Con soddisfazione la Delegazione riconosce che durante la Sessione Plenaria PAM appena terminata, sono stati messi in risalto i passi compiuti da San Marino durante la pandemia ed esprime le proprie congratulazioni al Deputato italiano Gennaro Migliore per la nomina conferita a neo Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Comunicato stampa

Francesco Mussoni - Capo Delegazione

Adele Tonnini

Denise Bronzetti

Matteo Ciacci