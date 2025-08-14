Delegazione Sammarinese presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa: Profonda indignazione per l’arresto del giovane delegato turco, Enes Hocaoğulları

La Delegazione Sammarinese presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, esprime profonda indignazione per l’arresto del giovane delegato turco, Enes Hocaoğulları, avvenuto lo scorso 4 agosto come conseguenza del suo coraggioso intervento durante la plenaria della 48° Sessione del Congresso. Nel suo discorso Enes Hocaoğulları testimoniava le modalità con cui le forze dell'ordine colpivano vari gruppi di persone riunite a manifestare pacificamente nelle strade di Istanbul. Limitare le contestazioni della popolazione, significa soffocare non solo un individuo, ma la speranza stessa di libertà. Questo gesto rappresenta un affronto non solo ai diritti umani fondamentali, ma anche alla dignità e al coraggio di tutti coloro che, in ogni angolo del mondo, lottano per un futuro più giusto. Chiediamo con forza il rilascio immediato di Enes Hocaoğulları e ci uniamo, con fermezza e con il cuore, a quanti difendono il diritto di parola, convinti che la verità non possa essere messa in catene.

Comunicato stampa

