Delegazione San Marino: avvio lavori Conferenza PAM.

La Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), composta dai Consiglieri Adele Tonnini e Matteo Ciacci, parteciperà alla Conferenza APM “La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale”, in programma il 20 e il 21 giugno p.v. a Napoli. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente APM in carica S.E. Gennaro Migliore, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e di altre figure di spicco tra cui il Ministro italiano dell’Interno, il Primo Ministro dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti, il Capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e il Direttore Esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine. L’Assemblea si aprirà con la presentazione della Convenzione di Palermo e dei suoi Protocolli nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Non mancherà inoltre una commemorazione in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Vittorio Occorsio e Pierre Michel. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la discussione in merito alla tratta di esseri umani, del traffico di migranti, dello sfruttamento, dell'abuso criminale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con focus sulle sfide della criminalità organizzata informatica. Infine, l’Assemblea si esprimerà in merito ai reati che colpiscono l'ambiente, alla reattività della Convenzione di Palermo e dei suoi Protocolli nell'affrontare altre forme di criminalità organizzata.

c.s. Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

