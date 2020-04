Delibera per le proroghe dei termini di pagamenti

Delibera per le proroghe dei termini di pagamenti.

Recente deliberazione del Congresso di Stato in merito ad alcuni posticipi di termini di pagamento, considerato l’articolo 14 del DL 52/2020 e considerata la Delibera n.10 del 17 marzo 2020 ed in particolare:

1) la scadenza dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di Sicurezza Sociale riferito al mese di marzo 2020, in deroga alle disposizioni della Legge 135/2006 e della Legge 158/2011, è prorogata in via straordinaria al 30 aprile 2020;

2) la scadenza dei termini di pagamento del canone di locazione di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 23 della Legge 110/1994 è prorogata , per i canoni del mese di aprile, fino al 30 giugno 2020;

3) dalla data di efficacia delle misure urgenti per il contenimento del contagio, il pagamento della tassa di circolazione con scadenza fino al 31 maggio è posticipato al 30 giugno 2020;

4) i termini di scadenza per il pagamento delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato, Gas Naturale ed Energia elettrica emesse successivamente alla data della delibera emanata (17 aprile) e fino al 30 giugno 2020, sono fissati in 60 giorni dalla data del 31 agosto 2020;

5) è autorizzata la consegna a domicilio della corrispondenza a firma con le modalità indicate in nota del Direttore Generale di Poste San Marino SpA.



I più letti della settimana: