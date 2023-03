Demenze, depressione e delirium nell’anziano: argomenti del master in medicina geriatrica

Con il progressivo invecchiamento della popolazione, la Medicina Geriatrica è sempre più al centro della cura e della gestione dei pazienti anziani. L’incidenza e la prevalenza delle patologie con deficit cognitivi che compromettono l’adempimento dell’attività delle vivere quotidiano sono diventate una grande priorità sanitaria nei paesi soprattutto occidentali. Le Demenze comprendono un insieme di patologie (malattia di Alzheimer, Demenza Vascolare, Demenza fronto temporale...), che hanno un impattò notevole in termini socio sanitarie, sia perché un sempre maggiore numero di famiglie, ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché richiedono una qualificata rete di servizi sanitari e socio assistenziali. Inoltre, rappresentano una delle maggiore cause di disabilità nella popolazione in generale. Il progressivo invecchiamento della popolazione, sia nei paesi occidentali, che quelli in via di sviluppo, fa ritenere queste patologie siano un problema sempre più rilevante di sanita pubblica. In Europa, si stima che la malattia di Alzheimer, rappresenti da sola 54% ti tutte le Demenze, con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4.4% e tale prevalenza, aumenta con l’età e risulta maggiore nelle donne. In Italia, secondo recenti dati statistici, 900 mila soggetti sono affette di malattia di Alzheimer. Attualmente, le Demenze costituiscono un insieme di patologie non guaribili, che devono essere affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite. Coinvolgono non solo la persona affetta, ma anche i suoi famigliari. In effetti, i farmaci utilizzati nel trattamento delle demenze hanno un valore terapeutico molto limitato. Risulta pertanto evidente la necessità di altri approcci terapeutici, non farmacologici ed agli aspetti assistenziali dei malati ed i loro famigliari. A questo proposito è anche importante una formazione qualificata, per il personale sanitario in particolare Medici di medicina Generale, Specialisti, Psicologi e Personale Socio Assistenziali. Sin dalla Sua nascita, l’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), come afferma il Suo Presidente, Dott. Carlo Renzini, si è fatta promotrice della formazione sanitaria, divulgazione scientifica ed interventi sociali. Il modulo previsto su argomenti della Demenza, Depressione e Delirium nell’anziano, si svolgerà il giorno 10/11 Marzo, nell’ambito del Master Medicina Geriatrica. In questi due giorni di studio, verranno affrontati tutti gli aspetti Epidemiologici, Clinici, Diagnostici, Terapeutici e sociali delle suddette patologie, svolte da autorevoli esperti nel campo ed in particolare, il Prof. Giovanni Zuliani e il Prof. Amedeo Zurlo dell’Università degli studi di Ferrara. In questa straordinaria occasione all’insegnamento parteciperanno anche gli specializzandi della scuola di Medicina Interna e Geriatria dell’Università di Ferrara, assieme ai candidati del Master.

