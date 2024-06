Democrazia e Libertà insieme a Libera/PS - PSD formano la maggioranza per la XXXI Legislatura

La coalizione Democrazia e Libertà ha incontrato la Coalizione Libera/PS-PSD durante la giornata di oggi, 26 giugno, per proseguire il confronto e definire insieme un’intesa per la formazione della nuova maggioranza.

Dopo una lunga ed approfondita trattativa le due Coalizioni hanno trovato un accordo condiviso e domani andranno dagli Ecc.mi Capitani Reggenti per richiedere il mandato per la formazione del nuovo Governo, nei tempi stabiliti dalla legge, per la definizione delle deleghe (principali e secondarie) e scegliere coloro che assumeranno la responsabilità delle Segreterie di Stato.

L’impegno di tutte le forze politiche è di definire entro i prossimi giorni anche il programma di governo, da presentare alla cittadinanza ed attuare nella prossima Legislatura.



Comunicato stampa

Democrazia e Libertà - Libera/PS-PSD