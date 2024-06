Democrazia e Libertà: Primi confronti proficui, al lavoro per formare una nuova maggioranza

Oggi, la coalizione PDCS-AR ha avviato i primi incontri preliminari per il confronto sui punti programmatici e sulla disponibilità da parte delle altre forze politiche alla formazione di una nuova maggioranza come indicato nel recente comunicato.

Entrambi positivi gli incontri con "Domani Motus Liberi" e la coalizione "Libera-PS-PSD," che hanno mostrato disponibilità al confronto senza preclusioni. Domani incontreremo "Repubblica Futura" e "RETE" per proseguire questo dialogo costruttivo.

Questi incontri sono fondamentali per riportare agli organismi direzionali del PDCS e di AR elementi utili alla valutazione, con l’obiettivo di creare una maggioranza coesa e solida per affrontare le sfide future del nostro Paese.

Riteniamo essenziale un confronto trasparente e inclusivo con tutti per creare un governo che rappresenti al meglio le esigenze di tutti i cittadini. La nostra coalizione si impegna a lavorare con dedizione e serietà per garantire la stabilità e la crescita del Paese. Siamo fiduciosi che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, si possano individuare soluzioni condivise per il bene della nostra comunità.

Ringraziamo tutte le forze politiche per la loro disponibilità e collaborazione, e ci auguriamo che questo percorso porti a un governo coeso e rappresentativo.





Democrazia e Libertà

