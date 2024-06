Democrazia e Libertà: proseguono gli incontri per la formazione di una nuova maggioranza

Nel pomeriggio di oggi sono proseguiti gli incontri preliminari della coalizione "Democrazia e Libertà" (PDCS-AR) con le altre forze politiche per confrontarsi sulle possibili strade per formare una nuova maggioranza. Gli incontri odierni hanno visto la partecipazione di Repubblica Futura e RETE. Durante il confronto con "Repubblica Futura" si è discusso in un clima di dialogo costruttivo e di confronto aperto, e si è riscontrata disponibilità sia ad un possibile percorso insieme, sia a ragionare sugli obiettivi fondamentali per il Paese. Nel corso dell'incontro con "RETE", sempre cordiale e franco, dopo la reciproca espressione di gratitudine per il percorso fatto assieme nella scorsa legislatura, è stata ribadita dai rappresentanti del movimento civico la propria non disponibilità ad una possibile maggioranza con la nostra Coalizione. La coalizione "Democrazia e Libertà" ha confermato la propria disponibilità ad un confronto trasparente e inclusivo per creare un governo che rappresenti al meglio le esigenze di tutti i cittadini. Lunedì e martedì si terranno gli incontri interni agli organismi direttivi di PDCS e AR per ulteriori approfondimenti e valutazioni e per definire il calendario delle consultazioni per la prossima settimana. Siamo fiduciosi che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, si possano individuare soluzioni condivise per il bene della nostra comunità. Ringraziamo tutte le forze politiche per la loro disponibilità e collaborazione e ci auguriamo che questo percorso porti a un governo coeso e rappresentativo.

c.s. Democrazia e Libertà

