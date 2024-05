Democrazia ed Etica, Demos organizza incontro con Raffaele Catà

Democrazia ed Etica è un incontro-dialogo con il filosofo, educatore e ricercatore Raffaele Catà, autore di diversi libri divulgativi di filosofia, come "Curumatára. Viaggio nell'Amazzonia interiore", "La Terra senza Sentieri" e "Scacco all'errore (dialogo tra Filosofia e Scienza)". Mercoledì 15 maggio ore 20.45, l'autore è stato invitato dal movimento Demos per una serata presso il Centro Sociale di Dogana. L'incontro è un momento di riflessione su due temi cardini della filosofia antica e moderna, del mondo occidentale ed orientale e della società odierna: Democrazia ed Etica. La serata gratuita è aperta al pubblico che diventerà l'interlocutore privilegiato di questo dialogo in cui gli insegnamenti della filosofia possono supportare ed integrare le sfide dei giorni nostri. Come è possibile che Democrazia ed Etica possano armonizzarsi alla luce del contesto sociale e politico di questo momento storico? E quali conseguenze ci sono quando queste due istanze sono tra di loro antitetiche? La serata si propone di considerare il concetto di cittadinanza attiva quale fulcro per il processo democratico della società mondiale e del sistema San Marino. Democrazia ed Etica diventano dunque i capisaldi su cui la cittadinanza responsabile possa interrogarsi di fronte alle dinamiche e alle sfide della società.

c.s. DEMOS

