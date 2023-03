Demos: assenti all'appello

La seduta del Consiglio Grande e Generale di ieri per ben tre volte ha visto mancare il numero legale tanto che, dopo la seconda chiamata pomeridiana, l’Eccellentissima Reggenza ha dovuto dichiarare la seduta deserta. Che il clima politico e sociale sia enormemente degradato dopo la pandemia, e dopo la delusione dei movimenti per il cambiamento era un dato leggibile da tempo. Quest’ultimo episodio testimonia lo smarrimento, la pochezza e l’individualismo di una classe dirigente che non riesce più ad interpretare il presente e a dare risposte ai problemi concreti dei cittadini. Essere Consigliere della Repubblica è un Onore ed un Dovere! Non partecipare alle sedute del Consiglio in massa (e i voti delle ultime votazioni consigliari sono a dimostrare l’alto tasso di assenteismo dei Consiglieri da molti mesi a questa parte) equivale a non andare al Lavoro, a non adempiere al proprio Dovere nei confronti della Comunità. E’ un messaggio fortemente diseducativo che incita al disimpegno, alla deresponsabilizzazione e all’individualismo a scapito dell’impegno pubblico per la comunità. Le polemiche sterili che scaturiscono poi da questo fenomeno (addirittura dagli stessi assenteisti) aumentano ancora di più il grado di incidenza di questi messaggi diseducativi, deresponsabilizzanti e violenti. La “colpa” è sempre dell’altro e nessuno si assume l’onere di analizzare e porre soluzione a questi fenomeni che non sono certo i peggiori che si manifestano in Repubblica, ma che di certo hanno una forte portata negativa nel messaggio che trasmettono- ricordiamo la vicenda imbarazzante del 1 aprile!-. Intanto nel paese le persone sono sempre più sole, disperate ed il fenomeno dell’indebitamento personale e familiare sta aumentando a dismisura e con esso la gravità dei fenomeni. Ci uniamo a questo proposito alle parole dello Psicologo Roberto Ercolani, che commentando una ennesima tragedia ha scritto: -“….Importante per tutti ritrovare i luoghi di socialità. Riscoprire i valori e le cose semplici. Dei momenti difficili possono capitare a tutti, a qualsiasi età. L'aspetto economico poi ha un suo peso nella società moderna, anche perché c'è un cambio di mentalità. Naturalmente se c'è un reale problema economico, i servizi sociali sono a disposizione. Rimane il fatto che bisogna essere disponibili a chiedere, fare dunque il primo passo che è il più difficile…", e noi aggiungiamo che ci deve essere una comunità più presente e vigile. Demos chiede un contributo ed uno sforzo di responsabilità alla politica e ai cittadini per porsi, insieme a noi, al fianco delle persone colpite da problemi personali e familiari e che sempre più spesso sfociano in tragedia e invita tutti a riflettere e ad agire per evitare che l’indifferenza delle persone verso gli altri diventi la normalità nel paese, ritrovando uno spirito di convivenza solidale e non violento.

