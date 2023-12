Demos: cartolarizzazione ennesima occasione persa

Demos: cartolarizzazione ennesima occasione persa.

È di questi giorni la notizia del piazzamento sul mercato dei titoli a seguito della cartolarizzazione dei crediti NPL ceduti dalle banche sammarinesi al veicolo, che si occuperà del recupero di questi NPL, sono state emesse delle obbligazioni con varie caratteristiche, le più garantite, che hanno anche la garanzia dello Stato Sammarinese, oltre ad essere state valutate da due società di rating, sono le obbligazioni senior collocate per oltre 72 milioni al tasso di euribor +5,50% ad oggi circa il 10,50% annuo. Queste obbligazioni senior sono state sottoscritte da 3 investitori istituzionali esteri, che grazie alla regia di chi ha gestito questa operazione, hanno potuto effettuare un ottimo investimento, che come ultimamente, troppo spesso accade, (vedi ultimi prestiti dello stato reperiti sui mercati esteri a tassi almeno doppi rispetto a quelli applicati sul mercato sammarinese) vedrà oltre 7 milioni di euro di interessi uscire dalla repubblica per entrare nelle tasche di società estere. Perché parliamo dell'ennesima occasione persa? Perché questi titoli potevano e dovevano essere riservati, in primis, al rientro di capitali detenuti all'estero da cittadini residenti a San Marino ( si stima circa un miliardo di euro), successivamente ad investitori privati o istituzionali sammarinesi e solo come ultima opzione ad investitori esteri. Purtroppo così non è stato e come oramai siamo abituati, soggetti esteri vengono favoriti per effettuare investimenti garantiti e molto redditizi sul territorio, gli stessi soggetti che ben si guardano di intervenire quando è necessario mettere mano al portafoglio, per effettuare investimenti molto ma molto meno vantaggiosi, come ad esempio l'ultima operazione di sistema per garantire i clienti di Banca Cis che ha visto l'intervento, con lacrime e sangue, di solo tre banche sammarinesi, senza che nessun cavaliere bianco, si sia offerto per investire soldi con scarso ritorno economico.

cs Demos

