Demos: In fondo a sinistra!.

Le dinamiche politiche degli ultimi mesi indicano una accelerazione verso lo sfaldamento del Patto di Governo che sta reggendo il Paese dopo le elezioni del 2019. La creazione di contenitori improbabili e scarsamente credibili, il tentativo di “riunificazione” della sinistra basato apparentemente più sulle dichiarazioni dei singoli che non sullo sviluppo di una progettualità condivisa, la delusione generata da parte di una destra “progressista” pronta a sostenere residenze economiche come il DES e a ritentare la strada delle politiche off-shore, cosi come da coloro che, nascendo da un percorso di movimentismo con spirito sociale e umanitario, si sono ritrovati a parlare di libero mercato e privatizzazioni. Questa confusione sta ulteriormente indebolendo il rapporto politica-cittadini disorientando questi ultimi di fronte ad una politica leggibile solo su rapporti di forze e potere e non su sviluppo e realizzazione di riforme. Per porre fine a questa confusione e cercare di riportare un ordine progettuale nel panorama politico, Demos richiede a viva forza che la crisi di Governo si manifesti con chiarezza il prima possibile, se non altro per chiarezza verso i cittadini. Demos si impegnerà affinché questa crisi non risulti improduttiva per le riforme necessarie al paese come quella del 2019. Una crisi che non ha prodotto per la corrente legislatura nessun progetto paese chiaro e condiviso se non quello di un Governo sottoposto all’assalto alla diligenza dei vari potentati e lobbies interne ed esterne al paese ed immobilizzato dalle diverse fazioni. Alla luce di questa debolezza politica, Demos, nell’interesse dei cittadini, propone l’apertura di una fase di transizione politica, che dovrà svilupparsi su due piani e con una tempistica che non superi i sei mesi prima delle elezioni: sul piano delle emergenze dovrà affrontare i temi più caldi come la rinegoziazione del debito e dovrà posticipare, congelandole per un periodo definito, le nomine che pesano sugli equilibri del Paese stesso. Scadranno a breve, infatti, la dirigenza del tribunale e di BCSM. BCSM ha bisogno di una nuova mission e di una nuova struttura che a nostro avviso dovrebbe essere fortemente ridimensionata. Il Tribunale ha necessità di assestare le riforme e di sedare gli ultimi sprazzi di conflittualità interna. Sul piano politico, le forze in campo dovranno, in questa fase transitoria pre-elettorale, definire la loro agenda politica per la prossima legislatura cercando larga condivisione -sulle cose da fare- in modo da presentarsi alla prossima tornata elettorale con progetti chiari sui quali chiedere il consenso alla cittadinanza. Progetti che cambieranno la storia del Paese per sempre come l’accordo di associazione e il DES dovranno essere resi noti alla cittadinanza e su questi le forze politiche che li propongono dovranno chiedere il consenso ai cittadini. Dalla parte nostra, per costruire una aggregazione vincente, non possiamo che partire dai valori fondativi della sinistra, poggianti sui nostri valori costituenti: politiche per la casa e la famiglia, una sanità a misura d'uomo e per l'uomo che non racchiuda le necessità in un rapporto telematico, politiche economiche che valorizzino l’economia reale, la difesa del lavoro e la tutela dei diritti della disabilità, politiche giovanili e di solidarietà finalizzate alla costruzione di una comunità solidale. Siamo pronti a confrontarci primariamente con chi rappresenta storicamente questi valori, anche se negli anni, ha perso di lucidità e coerenza, nel sostenerli, per ricreare una agenda politica che riporti in primo piano la solidarietà e la capacità di agire collettivamente nell’interesse della cittadinanza, cosciente che il percorso politico e di ricostruzione culturale di valori antropologici, istituzionali, costituzionali passi da qui. Gruppo Comunicazione Demos

