Demos: Incontro programmatico con coalizione Libera, PS, PSD.

Demos ha incontrato nel pomeriggio di lunedì, nell’ambito di incontri programmatici organizzati dalla coalizione Libera, PS, PSD una delegazione di questi partiti. L’incontro, che serviva a confrontare i rispettivi temi, si è svolto in un clima costruttivo, senza tensioni, con la condivisione di buona parte dei punti indicati dai diversi partiti nonostante restino distanze su alcuni temi. Successivamente alla tornata elettorale, in base anche ai risultati che usciranno dalle urne si potrà approfondire una collaborazione in tema di salute, lavoro, territorio, diritti civili e per un debito pubblico che diventi progressivamente più interno. Condividiamo la visione universalistica sulla sanità, la necessità di ridurre l’orario di lavoro e di meglio tutelare il territorio dagli assalti speculativi. Affinità riscontrate anche in tema di riforme istituzionali e di laicità dello Stato. Gli interlocutori temevano una chiusura preconcetta sull’accordo di associazione, ma ne stiamo studiando i contenuti e molto dipenderà dalle scelte su come portare avanti le opportunità e i vincoli previsti. Sono anche emerse visioni di un Paese che si modernizza, e con l’intento di mettere le persone al centro.

Demos

