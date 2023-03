Demos. La Guerra infinita

Nell'impegno che Demos ha preso con la cittadinanza, nella volontà di continuare ad ascoltare le persone, a confrontarsi con loro, invitiamo tutti ad una serata di approfondimento. Si parlerà del conflitto che ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa, delle ripercussioni che possono attraversare il continente, quali prospettive per poter mediare una pace duratura che possa soddisfare le richieste di entrambe le fazioni, da dove nasce e perché si è arrivati a questo conflitto? Cercheremo di guardare senza filtri sugli occhi una contesa che non è solo geografica, ma che assume connotati politici ed economici di scontro frontale tra due macrosistemi. Il conflitto in Ucraina è la punta dell’iceberg di una tensione che perdura dalla fine della seconda guerra mondiale con protagonisti alterni ma con le stesse dinamiche. P

utin è veramente questo mostro cattivo come dipinto dall’Occidente? Zelensky è realmente l’eroe che sta difendendo il suo popolo? Quale legame c’è tra la finanza internazionale e i gruppi di potere e la guerra? Inoltre, quale ruolo sta assumendo l’Europa e quale futuro per la Repubblica di San Marino si può paventare all'interno di un sistema come quello comunitario? Questi i temi che affronteremo con Tiziana Alterio, giornalista indipendente, esperta di tematiche europee, scrittrice e attivista; vanta interviste a Christian Felber (economia dei beni comuni), Joan Melè (fondatore della banca etica America Latina) o Gunter Pauli (blu economy). Ha scritto, insieme al giornalista d'inchiesta Franco Fracassi, "Colpo di Stato" e nel 2019, insieme anche ad Elio Lannutti, "I Conquistatori". Nel 2018 e 2019, ho girato in oltre 80 città italiane con Franco Fracassi con l'obiettivo di fare Informazione Libera attraverso il nostro lavoro di giornalisti d'inchiesta.

Nel 2020 è stato pubblicato "Interviste Rivoluzionarie" - I pionieri della Nuova Economia e della Nuova Umanità e di seguito “Il Dio Vaccino” e “Putin” l’ultima fatica di Tiziana Alterio. Demos ritiene fondamentali queste tematiche e vuole portarle tra la gente, nell'ottica di stuzzicare un dibattito costruttivo e fuori dai soliti canoni a cui la politica ci ha abituato negli anni. Vi aspettiamo dunque alla sala Montelupo di Domagnano sabato 18 marzo alle ore 18:00.

