Demos ringrazia e annuncia "L'inizio di un lungo cammino"

Demos vuole ringraziare le cittadine e i cittadini che sono intervenuti numerosi ed interessati alla prima serata di presentazione del nostro movimento. Questo vuole essere solo l'inizio di un lungo cammino da percorrere insieme. Desideriamo facilitare il processo di partecipazione sollecitando tutti coloro che sono interessati a far prevalere dinamiche politiche civili, basate sul confronto di visioni, progetti di interesse collettivo e sostenuti da risultati di applicazione scientifica, ad aiutarci e diventare protagonisti di una nuova storia. E’ per questo motivo che vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra mailing list inviando una mail a demos.sanmarino@gmail.com, anche indicando semplicemente come oggetto: “Sono interessato ad una politica migliore”, ed inserendo il vostro nome ed un recapito telefonico. Sarete contattati al più presto dal nostro gruppo per iniziare a confrontarci e costruire insieme il “poi”. Demos desidera elaborare un nuovo concetto di sviluppo di comunità sia a livello teorico sia a livello pratico, ponendo l'attenzione sul valore dei rapporti sociali come prevenzione del disagio, come sostegno del singolo e opportunità di crescita e risorsa su cui investire e a cui accedere. La solidarietà guiderà le scelte di indirizzo politico nelle tematiche del sociale prendendo in esame i concetti di redistribuzione e reciprocità, analizzando come i mutamenti valoriali ed economici abbiano portato alla crisi del welfare. Demos vuole contribuire a ristabilire un clima propositivo e sereno in cui i cittadini riescano a guardare con speranza e determinazione al futuro. Crediamo che il primo passo sia quello di ripristinare atteggiamenti di rispetto, di professionalità e di civiltà nel confronto politico, mediatico e interpersonale. Questa è l’occasione per ringraziare tutti i media per l’ampia copertura mediatica che hanno riservato alla nascita del nostro gruppo. Riconoscendo il fondamentale ruolo che ricopre il mondo dell’informazione nella produzione di intersoggettività e quindi nel processo della determinazione dei mutamenti educativi di un paese, chiediamo una franca collaborazione a tutti gli attori del panorama sammarinese, al fine di produrre un cambiamento virtuoso nell'offerta delle notizie e di conseguenza negli atteggiamenti culturali della nostra Repubblica. Abbiamo tutti la responsabilità di superare l’attuale conflitto distruttivo ed è per questo che dobbiamo impegnarci attraverso una comunicazione e informazione libera, indipendente, costruttiva e rispettosa. Le posizioni di Demos sono e saranno solamente quelle espresse dalla propria organizzazione e dai propri aderenti, a meno di opinioni espresse a titolo personale. Certi che l’invito sarà accolto con favore e della collaborazione fattiva di tutti, rinnoviamo l’invito a scriverci e ad iniziare insieme il cambiamento. “La politica è una lotta per la felicità di tutti”.

Cs DEMOS