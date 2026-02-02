Demos sulla Pianificazione Strategica Territoriale: apertura sui principi, forti dubbi sulle nuove edificazioni

A seguito della presentazione della nuova legge sulla Pianificazione Strategica Territoriale della Repubblica di San Marino, Demos desidera esprimere alcune riflessioni e preoccupazioni, mantenendo aperto un dialogo costruttivo per il miglioramento del testo e della sua applicazione. Accogliamo con favore i principi di rigenerazione e riuso urbano, la promozione di forme abitative innovative come la coabitazione (co-housing), la creazione di spazi di incontro dedicati ai giovani, e l’attenzione alla mobilità sostenibile, temi centrali e condivisi nel testo della legge. Questi orientamenti rappresentano importanti passi avanti per affrontare le sfide demografiche, sociali e ambientali del nostro territorio, caratterizzato da una complessa orografia che richiede soluzioni di trasporto pubblico e mobilità dolce adeguate. Tuttavia, manifestiamo forte preoccupazione per la previsione di nuove edificazioni sulle aree pubbliche destinate ai servizi dello Stato. Tali aree rappresentano un patrimonio fondamentale per la collettività e dovrebbero essere valorizzate come spazi di socialità, verde attrezzato e infrastrutture per la mobilità sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei Castelli. L’eventuale consumo di queste aree per nuove costruzioni rischia di compromettere questi obiettivi e di sottrarre spazi preziosi ad un territorio già fortemente urbanizzato e segnato da fenomeni di degrado e invenduto. Riteniamo imprescindibile che la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente restino la priorità assoluta, prima di pensare a nuove edificazioni, soprattutto in aree pubbliche strategiche. È inoltre fondamentale che il percorso partecipativo previsto dalla legge sia effettivamente aperto, trasparente e inclusivo, coinvolgendo cittadini, associazioni e Giunte di Castello in modo sostanziale e non formale, per costruire insieme scelte condivise e sostenibili. In questo contesto, ribadiamo l’importanza di:

• incentivare il recupero e la valorizzazione degli immobili abbandonati o sottoutilizzati;

• promuovere la coabitazione e le comunità abitative come strumenti di socialità e contrasto all’isolamento;

• sviluppare spazi di aggregazione per le nuove generazioni;

• potenziare sistemi di trasporto sostenibili calibrati sulle caratteristiche orografiche del territorio;

• tutelare e incrementare le aree verdi e a servizio pubblico per il benessere collettivo.

Pur riconoscendo che la legge contiene numerosi spunti positivi in queste direzioni, riteniamo necessario un ulteriore approfondimento e miglioramento, soprattutto per garantire la salvaguardia delle aree pubbliche dedicate ai servizi e per rafforzare realmente la partecipazione democratica. Demos si rende disponibile a collaborare attivamente con le istituzioni, le associazioni e la cittadinanza per affinare il testo normativo e accompagnarne l’attuazione, affinché la pianificazione territoriale sia uno strumento efficace per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e rispettoso del nostro patrimonio territoriale, e non venga usato come via di uscita verso nuove speculazioni di cui il territorio sicuramente non ha bisogno. Invitiamo tutti a partecipare al confronto pubblico, convinti che solo attraverso un dialogo aperto e condiviso potremo costruire un futuro migliore per San Marino. Ringraziamo i sostenitori esterni che hanno partecipato alla stesura di questo comunicato.

c.s. Demos










