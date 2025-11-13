Denatalità, la Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia presenta le modifiche alla legge e il convegno “Custodire il Presente per Costruire il Futuro"

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia ribadisce con forza la propria linea strategica in merito alla gestione dell'emergenza demografica. Il fenomeno della denatalità testimonia le difficoltà che molte famiglie affrontano: l’instabilità economica, la precarietà del mondo del lavoro e le nuove dinamiche sociali rendono spesso complesso il percorso di formazione di un nucleo familiare, soprattutto tra i giovani d’oggi, i quali, tuttavia, rappresentano il futuro del nostro Paese. Proprio per tale motivo è necessario mettere in campo politiche e azioni urgenti finalizzate a fornire un sostegno concreto alle giovani coppie, con l’obiettivo di costruire insieme un domani più solido, equo e prospero per tutti. L'impegno profondo e trasversale che ha animato la recente seduta congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti I e IV, sul tema della denatalità, non ammette risposte parziali: per questa ragione la Segreteria di Stato con delega alla Famiglia ha avocato a sé l’indispensabile coordinamento strategico, con un approccio multidisciplinare che intrecci lavoro, welfare e servizi. Si stanno concretizzando - con una modifica alla Legge n.129/202 - una serie di interventi che mirano non solo al supporto economico, ma alla creazione di un contesto sociale ed economico che renda serena e sostenibile la scelta di diventare genitori a San Marino. Oltre al potenziamento degli strumenti di sostegno esistenti, è in fase avanzata la valutazione per l’istituzione di un Fondo per la Natalità, un meccanismo finanziario con l’obiettivo specifico di raggiungere e sostenere economicamente anche quelle madri che, in quanto lavoratrici autonome o disoccupate, non rientrano nei circuiti tradizionali di welfare. Parallelamente, l’impegno politico è rivolto verso il riconoscimento giuridico e contributivo della figura del caregiver familiare, un passo fondamentale non soltanto per dare dignità al lavoro di cura, ma per alleggerire i carichi che spesso penalizzano la genitorialità e la presenza femminile nel mondo del lavoro. Questa strategia integrata testimonia una profonda consapevolezza che l'azione di governo debba incidere significativamente sulla stabilità economica e sulla non discriminazione del genitore lavoratore. È un percorso basato sulla responsabilità e sul rigore, e l’azione prosegue con il massimo impegno per tradurre tali intenzioni in misure concrete e durature.

Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della denatalità, la Segreteria di stato con delega alla famiglia ha organizzato un convegno dal titolo “Custodire il Presente per Costruire il Futuro – Obiettivo famiglia: politiche per il contrasto alla denatalità e per la tutela del valore della famiglia”, che avrà luogo lunedì 24 novembre p.v. alle ore 10 presso il Centro Congressi Kursaal. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un momento di confronto e di riflessione sul tema della famiglia, nucleo fondante della società, spazio primario di crescita, educazione e trasmissione di valori, e sul ruolo e sull’importanza che la stessa riveste nel contesto contemporaneo, trovandosi oggi al centro di trasformazioni profonde dovute a mutamenti culturali, sociali ed economici. L’evento offrirà quindi uno spazio di confronto e di condivisione di idee, grazie alla partecipazione di illustri relatori che porteranno la propria preziosa conoscenza sul tema in oggetto e cercheranno di individuare le principali sfide e criticità che si presentano sul cammino delle giovani famiglie di oggi, aprendo quindi una riflessione sulle possibili strategie d’intervento.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti: "Non si può combattere l’inverno demografico con un approccio frammentario o con la fretta di un risultato immediato. L’unica risposta possibile è un cambio di paradigma che sposti il focus dal mero sussidio a una strategia integrata che affronti le sfide culturali, abitative, lavorative e di conciliazione. La Segreteria di Stato con delega alla Famiglia ha assunto questo coordinamento, e il nostro impegno è rivolto alla realizzazione di un disegno organico che, nel lungo periodo, riaffermi la centralità della famiglia come fulcro della nostra Repubblica."

C.s. - Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia









