Denise Bronzetti denuncia Libera a tutela della sua persona

Visto le numerose interviste ed i comunicati rilasciati da Libera corre l’obbligo precisare che la diffida da me fatta recapitare a mezzo del mio legale di fiducia non è volta a reprimere la libertà di pensiero, ma unicamente a diffidare dall’attribuirmi cose che non ho fatto così come accostare il mio nome a procedimenti penali nei quali non sono minimamente coinvolta, come il processo Mazzini o il caso titoli. Il partito politico Libera ha pubblicato fatti riguardanti la Commissione d’Inchiesta su Banca Cis modificati nell’intento di attribuirmi vantaggi economico politici che, come emerge in maniera lapalissiana dalla stessa relazione conclusiva dell’inchiesta, non ho mai avuto. Per tale motivo ho ritenuto di sporgere formale denuncia querela a tutela della mia immagine e del mio onore.

Denise Bronzetti