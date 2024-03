Dentro l'astrattismo di Emilo Vedova: gli elaborati di 126 bimbi esposti fino al 20 marzo

Una felice collaborazione tra Istituti Culturali - Musei di Stato e la Direzione delle Scuole Elementari - Centro di Documentazione, e le insegnati che entusiaste hanno accompagnato i ragazzi in Museo. Fino al 20 marzo 2024 sono esposti in Galleria Nazionale San Marino i 126 elaborati dei bimbi delle classi di Scuola Elementare: 4 A e B di Domagnano, 5 A di serravalle, 4 A di Chiesanuova, 4 A di Dogana, 3 B di Borgo Maggiore, 5A di Faetano, che hanno partecipato ai laboratori didattici ideati e tenuti da Marinella Giacobbi e curati da Rita Canarezza Operatore Culturale Galleria Nazionale San Marino - Musei di Stato - Istituti Culturali, con la supervisione del Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, collaboratore progettuale. Il progetto didattico "Dentro l'astrattismo di Emilio Vedova" è stato elaborato da Marinella Giacobbi sull'opera "Foresta Vergine. Dal Diario del Brasile" di Emilio Vedova, del 1954, parte della Collezione stabile d'Arte Moderna e Contemporanea dello Stato. Un quadro storicamente importante acquisito a seguito dell'antologica "Vedova compresenze" dedicata all'artista realizzata nel 1981 a Palazzo dei Congressi presentato da Giulio Carlo Argan e Maurizio Calvesi, a cura della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, che documenta i primi esperimenti in cui Emilio Vedova elabora il proprio linguaggio pittorico, in connessione con lo sviluppo della cultura artistica Informale. Per maggiori info sull'opera: www.sanmarinortv.sm/radio/san-marino-podcast/interviste-rsm-c41/galleria-nazionale-san-marino- foresta-vergine-diario-brasile-emilio-vedova-a94056 L'arte contemporanea è importante per elaborare e capire e formare al pensiero critico. Già in tenera età, conoscere e apprezzare la bellezza in tutte le sue forme anche le piu particolari, educa alla creatività e alla diversità. La Galleria è aperta ai cittadini, alle scuole, ai gruppi sociali, alle famiglie. La Galleria Nazionale San Marino è situata presso le Logge dei Volontari, Giardino dei Liburni, Città di San Marino ed è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle 16.30. Vi attendiamo!

CS Istituti culturali