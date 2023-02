Denunce all'Istituto per la Sicurezza Sociale: Libera presenta una maxi interpellanza sulla sanità

Libera chiede chiarimenti su medicina di base, liste d’attesa, atto organizzativo, libera professione, robot chirurgico, consulenze e collaborazioni Iss, “progetto miopia” e di far luce sui recenti fatti che hanno portato alla tragica scomparsa una nostra concittadina, come riportato da diversi media locali.

Ecco l’interpellanza integrale: Considerate le continue segnalazioni di criticità riscontrate dai nostri concittadini rispetto ai servizi erogati dall’ISS, sia per quanto riguarda la medicina di base, che le liste di attesa, che i servizi specialistici; Considerata la delibera del Congresso di Stato n.78 del 29 dicembre 2022; Considerata la delibera del Comitato Esecutivo dell’ISS n.7 del 12 ottobre 2022 “Ricognizione convenzioni”; Considerata la delibera del Comitato Esecutivo dell’ISS n.17 del 20 dicembre 2022 “Rinnovo rapporti collaborazione con Enti pubblici e privati”; Considerata la delibera del Comitato Esecutivo ISS n.8 del 24 novembre 2022 “Approvazione progetto per la realizzazione di un centro per lo Studio e la Cura della Miopia”; Alla luce delle dichiarazioni del 17 gennaio 2023 del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta che affermava: “occorre rivedere la libera professione, su cui c'è già un testo su cui ci stiamo confrontando. Servirà per far sì che “i nostri medici possano esplicitare la libera professione anche all'interno dell'ospedale e per attrarre ulteriori medici, le cui prestazioni saranno chiaramente gratuite per i sammarinesi e a pagamento per chi viene da fuori”; Considerate le diverse delibere del Comitato Esecutivo dell’ISS in cui veniva dato mandato al Direttore Sanitario di definire piani organizzativi per migliorare la medicina di base e ridurre le liste di attesa; Considerate le recenti indiscrezioni giornalistiche che parlano di procedimenti penali aperti per omissione di soccorso nell’ambito dell’ISS Si interpella il Governo per conoscere:

- Quali siano state le risultanze che hanno portato alla definizione di piani operativi per il miglioramento della medicina di base e della riduzione delle liste attesa, si chiede piano operativo;

- quali siano i tempi per il nuovo atto organizzativo anche alla luce delle dichiarazioni più volte effettuate dalla Segreteria di Stato competente;

- se corrisponde al vero che il ruolo di direttore della Medicina interna sia vacante e che nessun operatore abbia voluto ricoprire il ruolo come facente funzione;

- se corrisponde al vero che il 19 gennaio 2023, su disposizione del DG Bevere, sia stata attribuita la delega come direttore sanitario facente funzioni al dott. Barbaro già direttore del dipartimento di prevenzione della sanità pubblica dal 18 gennaio 2023;

- in caso affermativo, se il Direttore Generale Bevere si sia confrontato con i vari referenti a livello dirigenziale e se si ritenga che il dott. Barbato, dopo un giorno dalla sua presa in carico presso l’Iss, possa già adempiere al meglio le funzioni di Direttore Sanitario;

- di poter avere il dettaglio di tutti i rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati e delle convenzioni con i professionisti convenzionati con l’ISS, viste le delibere citate in premessa;

- a quali soggetti sia rivolto il progetto legato alla cura della miopia, vista la delibera citata in premessa, e che tipo di attività verrà svolta in libera professione;

- rispetto all’acquisto del robot chirurgico si richiede quanti interventi ad oggi sono stati svolti con tale strumento, di che tipo, quanti sono i medici formati e/o accreditati per utilizzare il robot, quale sia il costo per la sua manutenzione e si richiede il costo per ogni singolo intervento effettuato;

- che attività sia stata approntata per addivenire al miglioramento del sistema informatico interno “Areas” alla luce delle criticità riscontrate da professionisti ed operatori socio-sanitari sammarinesi;

- quali precisi elementi o considerazioni abbiano portato il Segretario Ciavatta, che nel 2013 definiva la libera professione ISS una “maxi-sanatoria per chi infrange le regole”, a cambiare completamente idea come si deduce dalle sue più recenti dichiarazioni riportate in premessa;

- se alla luce delle dichiarazioni di Ciavatta riportate in premessa, la libera professione verrà effettuata “intramoenia” o prevalentemente al di fuori dall’Ospedale, come sembra sostenere il Segretario Ciavatta;

- se corrisponde al vero che vi sia stata una denuncia verso l’ISS per omissione di soccorso (o altre denunce) in riferimento alla tragica circostanza del 28 gennaio scorso che ha portato alla scomparsa di una nostra concittadina, come riportato da diversi media locali.

Si richiede risposta verbale e scritta.

Gruppo Consigliare Libera

Matteo Ciacci Segretario Libera