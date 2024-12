Denuncia per esercizio abusivo della Professione Forense a carico del Sig. Davide Barzan

L'Ordine degli Avvocati di Rimini ha preso atto di quanto riportato dai mass media in merito alla denuncia-querela per esercizio abusivo della Professione Forense presentata dalla Sig.ra Valeria Bartolucci nei confronti del Sig. Davide Barzan. Se fosse confermato quanto denunciato dalla Sig.ra Bartolucci ( che il Sig. Barzan si sarebbe "presentato a lei e al marito prima come legale e poi come consulente legale, fornendo anche consigli e pareri, interfacciandosi come colui il quale decide la strategia difensiva", come riportato dalla stampa ) si tratterebbe di un fatto gravissimo e l'Ordine degli Avvocati di Rimini si costituirebbe Parte Civile nel processo come avvenuto in occasione di altre contestazioni di esercizio abusivo della Professione. L'Avvocato, ed in particolare il Difensore nel processo penale, svolge un delicatissimo ruolo di tutela dei diritti fondamentali dell'assistito, di cui spesso si trova ad avere in mano la vita. Un ruolo per poter esercitare il quale non basta una Laurea ma occorre un lungo percorso di pratica professionale ed il superamento di un rigoroso esame di abilitazione, oltre a successivi stringenti obblighi di formazione continua. L'Avvocato è poi sottoposto ad una Legge Professionale e ad un Codice Deontologico rigorosissimi, nell'interesse dei Cittadini e della Giustizia. Sempre più spesso, purtroppo, sul palcoscenico della spettacolarizzazione mediatica di ciò che dovrebbe essere riservato alla sacralità delle Aule Giudiziarie, assistiamo all'avvicendarsi di personaggi che dispensano in libertà opinioni su temi legali e che il popolo confonde sempre più spesso con i veri Avvocati. Il Consiglio dell'Ordine, indipendentemente dal caso specifico, non può che, da un lato, ricordare ai Cittadini la necessità, nel loro interesse, di affidare la propria difesa esclusivamente a Professionisti abilitati e altamente qualificati e, dall'altro lato, ricordare agli Avvocati che si avvalgono di Consulenti Tecnici, la necessità di vigilare sul rigoroso rispetto delle diverse prerogative e delle specifiche normative.

cs Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Il Presidente Avv. Roberto Brancaleoni



