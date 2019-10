Depositata la lista dei candidati di Libera

Libera ha depositato questa mattina all’Ufficio di Stato Civile la lista dei candidati con i quali si presenterà alle elezioni dell’8 dicembre. Massima soddisfazione per un passaggio che rappresenta, di per sé, già un primo e grande traguardo. Una delle priorità di Libera è infatti la capacità di rispecchiare le sfaccettature della comunità sammarinese, per avere gli strumenti necessari nel proseguire la continua presa di coscienza e consapevolezza rispetto alle esigenze dei cittadini, di qualsiasi età, professione, grado di scolarizzazione e genere. Da chi fa impresa ai dipendenti del settore privato, dagli operatori del settore pubblico agli studenti, passando per i non occupati, pensionati, liberi professionisti e non solo. Coesistono infatti diverse sensibilità: fra le vocazioni di Libera c’è proprio il raggiungimento di una sintesi in grado di portate la lista ad affrontare le problematiche del Paese in maniera trasparente, lucida, consapevole e soprattutto completa. Nelle prossime settimane Libera avrà l’opportunità di descrivere e approfondire di fronte ai sammarinesi le idee e il programma che la caratterizzano, investendo al contempo in un’altra opera fondamentale: l’ascolto, una delle attività che più sosterrà la lista nel raggiungere i risultati utili al Paese, elaborando soluzioni condivise da tutti e pensate per tutti, senza esclusioni.

Libera