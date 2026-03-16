Depositato il progetto di legge costituzionale per l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sul Piano Parallelo

Le forze politiche di maggioranza comunicano il deposito in data odierna del progetto di legge costituzionale per l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sulla vicenda del cosiddetto piano parallelo e della vendita di partecipazioni dell’Ente Cassa di Faetano.

Si tratta di un atto coerente con l’impegno assunto nei confronti del Paese: fare piena luce sulla tentata vendita delle azioni ECF, sul piano parallelo emerso nel dibattito pubblico, su eventuali responsabilità politiche e amministrative e su possibili conflitti di interesse.

La scelta di presentare un progetto di legge costituzionale risponde all’esigenza di dotare la Commissione degli strumenti più adeguati e incisivi per svolgere fino in fondo il proprio compito. Proprio la natura costituzionale dell’intervento rappresenta il punto qualificante della proposta depositata dalla maggioranza e conferma la volontà di affrontare questa vicenda con la necessaria solidità istituzionale.

Allo stesso tempo, le forze politiche di maggioranza ribadiscono un principio fondamentale: la ricerca della verità deve procedere senza creare alcuna sovrapposizione con il lavoro dell’autorità giudiziaria. Per questo l’avvio concreto dei lavori della Commissione sarà subordinato alla conclusione della fase inquirente, così da evitare interferenze o condizionamenti e garantire il massimo rispetto per le indagini in corso, ma comunque partirà non più tardi del mese di gennaio 2027.

Il lavoro politico svolto in queste settimane ha consentito di arrivare a un testo pienamente condiviso, forte sul piano giuridico ed efficace sul piano sostanziale, nella convinzione che su vicende di questa delicatezza servano strumenti adeguati, equilibrio e ponderazione.

Il progetto di legge sarà portato all’esame del Consiglio Grande e Generale già nella prossima sessione di aprile, chiedendone la trattazione con procedura d’urgenza.

La maggioranza, attraverso l’istituzione della Commissione d’Inchiesta, intende rafforzare i presidi di tutela delle istituzioni, affinché non possa essere messa in discussione la tenuta democratica e la credibilità della Repubblica.



Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Libera

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Alleanza Riformista

Consigliere Indipendente Giovanna Cecchetti









