Depositato il progetto di legge sulla Pianificazione Territoriale Strategica

28 dic 2025
Nella seduta del 23 dicembre, a seguito di un ampio e approfondito confronto all’interno della maggioranza, è stato depositato il progetto di legge sulla Pianificazione Territoriale Strategica (PTS). La riforma nasce dalla volontà di dotare la Repubblica di San Marino di un metodo di pianificazione innovativo, dinamico e orientato al futuro, capace di rispondere alle esigenze sociali, ambientali ed economiche del Paese, valorizzando al contempo il patrimonio storico e territoriale. La Pianificazione Territoriale Strategica si pone l’obiettivo di costruire una società capace di fare comunità, migliorando la qualità della vita e rafforzando il senso di appartenenza ai luoghi. Una visione che tiene conto delle sfide demografiche e sociali attuali, tra cui l’invecchiamento progressivo della popolazione, la bassa natalità e le difficoltà di famiglie, giovani e studenti nell’accesso alla casa. Il progetto di legge è il risultato di un lavoro interamente sviluppato all’interno dell’Amministrazione, facendo tesoro anche di studi e consulenze pregresse, con l’intento di introdurre regole chiare e strumenti più snelli per una gestione sostenibile del territorio. La PTS prevede l’utilizzo di Piani Tematici dedicati – verde, infrastrutture, ambito produttivo e settoriale – e introduce nuove modalità abitative, come il co-housing, gli studentati, le comunità abitative e interventi di riqualificazione degli edifici inconclusi, al fine di recuperare valore paesaggistico e funzionale. Un principio cardine della riforma è il recupero dell’esistente, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando aree già edificabili o destinate a servizi pubblici secondo il PRG vigente, comprese aree di proprietà dello Stato. Il percorso di approvazione sarà trasparente e partecipato: durante l’iter consiliare è previsto il coinvolgimento diretto della cittadinanza, mentre l’attuazione degli interventi avverrà attraverso bandi pubblici e convenzioni, sottoposti all’approvazione del Consiglio Grande e Generale. Con questo progetto di legge, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente conferma il proprio impegno per una San Marino più equa, moderna e sostenibile, capace di affrontare con responsabilità e visione le sfide del presente e del futuro.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio





