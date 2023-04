DES, è in gioco il futuro del Paese. "Per il bene di tutti fermiamo questo progetto!"

Tutta la cittadinanza è invitata ad unirsi al sit-in in Piazza della Libertà che CSdL - CDLS - USL hanno organizzato con i delegati sindacali per l'intera giornata di mercoledì 5 aprile a partire dalle ore 9.00, manifestando sotto le finestre di Palazzo Pubblico - dove si riunirà la Commissione Finanze - per ribadire la netta contrarietà del Sindacato al Progetto di Legge sul DES. L'obiettivo della protesta è che il Progetto di Legge non venga approvato e, in ogni caso, che il testo sia profondamente modificato e non prosegua il suo iter nella versione attualmente proposta dal Governo. Chiediamo a tutta la San Marino che vive del proprio onesto lavoro, quindi non solo ai delegati sindacali, di partecipare a questa manifestazione per dire tutti insieme NO ad un progetto basato sull’utilizzo di porzioni del territorio non identificate preventivamente e sulla concessione di residenze atipiche, seppure per un tempo limitato: il tutto affidato ad un unico soggetto che concentrerà nelle sue mani un enorme e discrezionale potere economico. Un progetto che, in sostanza, ci farebbe tornare bruscamente al passato, alla San Marino dei tempi in cui si cercava di fare soldi con metodi anche leciti, ma pur sempre “borderline”, tempi - che auspicavamo fossero ormai dimenticati - dove personaggi spregiudicati hanno creato enormi problemi al Paese: per il Sindacato l'economia reale deve sempre rimanere l'asse portante del paese, serve imprenditoria sana e concreta, non certamente personaggi che privilegiano le facili speculazioni. Non vanifichiamo i passi da gigante compiuti negli ultimi 10-15 anni, in cui sono state abbandonate quelle zone d'ombra nel tessuto economico e quell’economia “opaca” che tanto discredito hanno portato all'immagine del Paese sul piano internazionale. Invitiamo tutti i cittadini che amano questo territorio e la sua storia ad unirsi a noi per difendere la nostra sovranità e l'economia sana. Appuntamento dunque in Piazza della Libertà per dire un forte e convinto NO a questo DES!

Cs - CSdL - CDLS - USL