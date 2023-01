Design: all’Università di San Marino aperte le selezioni per un posto da ricercatore a tempo determinato

Tre anni da ricercatore a tempo determinato, eventualmente rinnovabili per altri due. Questa la prospettiva offerta ai candidati che parteciperanno alla selezione con cui l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino potenzierà lo staff del corso di laurea in Design. Nello specifico, la figura individuata svolgerà attività di ricerca scientifica, didattica, tutorato e non solo: “Dovrà sviluppare e applicare conoscenze e metodologie nell’ambito del Design di prodotto e di processi - si legge nel bando - approfondendo il contributo del Design in ambiti multidisciplinari tra storia e innovazione, produzione e trasformazione, oggetti e spazi”. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, riservata a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, scadranno il 10 febbraio. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella pagina ‘bandi, concorsi e selezioni’, alla quale si accede dall’area ‘Ateneo’.

Cs - UNIRSM