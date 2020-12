Design per la valorizzazione del patrimonio culturale: all'Università di San Marino un bando per un assegnista di ricerca

I termini per partecipare scadono il 18 gennaio 2021; aperta inoltre una selezione per una borsa di studio al corso di laurea in Ingegneria Gestionale

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di una figura che si occuperà di una ricerca sulla valorizzazione dei beni culturali attraverso l’ideazione e sperimentazione di esperienze e percorsi di visita. L'ambito: Experience Exhibit Design.

L’iniziativa, che rientra nella cornice del corso di laurea magistrale in Design, darà continuità a un percorso che negli ultimi anni ha portato a una serie di progetti che hanno interessato, fra gli altri, una ricerca inserita nel Piano Museale 2016 – 2018 della Regione Emilia – Romagna e la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea del Titano.

L'attività, si legge nel bando, sarà “finalizzata a valutare lo stato dell’arte dell’ambito espositivo interattivo con il fine di definire delle direzioni progettuali da applicare a situazioni reali. Luogo di conservazione, anche il museo, esempio storicamente paradigmatico, è divenuto sempre più un sistema comunicativo complesso sviluppato attorno alle persone coinvolte. In questo contesto il ruolo del progetto dell’interazione, dell’esperienza, dell’informazione e del suono è diventato centrale”.

L’assegno di ricerca avrà la durata di un anno. Alla selezione, aperta fino al 18 gennaio 2021, possono partecipare persone con non più di 35 anni, in possesso di una laurea magistrale in Design o settori affini, senza vincoli di cittadinanza o residenza.

Scadranno invece il 1° febbraio i termini per candidarsi a una borsa di studio annuale per un tutor incaricato di supportare attività come tirocini, placement e relazioni con le scuole nell'ambito dei percorsi di studio triennale e magistrale in Ingegneria Gestionale.

Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “Bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall'area “Ateneo”.