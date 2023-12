GIUNTA DI SERRAVALLE Destinazione soldi raccolti in occasione della Tombola di Natale

Anche quest'anno, la Giunta di Castello di Serravalle ha voluto organizzare un momento sociale e solidale, così venerdì 29 Dicembre u.s. si è tenuta la "Tombola di Natale", che ha rappresentato un momento di sano divertimento e una occasione per conoscere ed aiutare le realtà presenti nel nostro territorio. Con la Sala Polivalente - auditorium Little Tony gremita di persone di ogni età, il Capitano di Castello Roberto Ercolani ha accompagnato il pubblico lungo un percorso che ha permesso ai partecipanti di portare a casa oltre agli ambiti premi (tombola principale 400 Euro, tombole secondarie: 200 e 100 Euro, e tanti premi messi a disposizione dalle attività commerciali del terriotorio) la coscienza di quello che la Repubblica di San Marino offre. La serata è iniziata con un intervento da parte di alcuni alunni della 5° Elementare "Il Torrente" che grazie all'accompagnamento degli insegnati, hanno presentato un progetto di recupero dei giochi di una volta, passando dalla comprensione del cambiamento di mentalità e socialità avvenuto negli ultimi decenni anche a causa dell'avvento delle nuove tecnologie. E' stato emozionante vedere i bambini giocare con oggetti semplici e comuni e divertirsi senza isolarsi come spesso accade con i nuovi giochi. Successivamente l'Associazione Storico Culturale "La Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice" ha coinvolto il pubblico in una breve esibizione fatta di ballo e duello (non troppo insolito per il periodo che rievocano) dove alcuni ragazzi e ragazze hanno sfoggiato abiti ed abilità raccontando la magia del XV secolo. E' poi seguita la presentazione delle attività della Pubblica Assistenza "Croce Bianco Azzurra" che ogni giorno attraverso i propri volontari, offre un servizio importantissimo per la sicurezza e il benessere della collettività. Il fulcro della serata è stata poi la presentazione delle 2 associazioni BATTICINQUE (associazione per il miglioramento della qualità di vita per le persone autistiche e affette da disturbi del neurosviluppo) e ASSPIC (Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale) a cui sarà devoluto l'intero incasso della vendita delle cartelle della Tombola che consiste in Euro 2.120 (1.060 Euro ad ogni associazione). Un successo per l'iniziativa, ma ancor di più un successo per la socialità e la solidarietà che la Giunta cerca di riproporre alla riscoperta del senso di comunità che negli ultimi anni è andato perdendosi a discapito specialmente delle nuove generazioni. La Giunta ringrazia quindi tutti coloro che sono stati presenti in questa occasione: chi ha giocato (permettendo di finanziare le 2 associazioni); tutti volontari che ad ogni evento si mettono in prima fila regalando il loro tempo, senza chiedere nulla in cambio; e le tante attività economiche che sostengono il Castello: ITAL GEAR INTERNATIONAL (I.G.I.), CONCESSIONARIA REGGINI, ME-SA, COAL - GRUPPO C'è, CONAD, TITANCOOP, PIù-ME, BIOAGROTECH, A FIOR DI PELLE, KILL-JOYS, L'INSOLITO POSTO, BAR TRATTORIA LA GARA, VANILLA CAFFé, LA BAGUETTE, PAN DI ZUCCHERO, EQUIPE LUIGI, PARRUCCHIERI STAFF FABIO, DANILO PARRUCCHIERE, LAURA'S FASHION PARR UNISEX. Il Capitano cogliendo l'occasione di questo comunicato stampa, augura a tutti che il 2024 possa essere l'anno della svolta sociale. Come sta cambiando il clima, anche l'umanità è in cambiando e come per il cambiamento climatico in cui il mondo troverà il suo adattamento (nel bene e nel male), anche nell'evoluzione della socialità gli esseri umani si adatteranno (nel bene e nel male). In entrambi i casi siamo ancora in tempo per fare qualcosa per andare nella direzione del miglioramento, ma il tempo stringe. Buon 2024 a tutti!

cs Giunta Serravalle

