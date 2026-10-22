Detrazione Igr sulle utenze domestiche: dal 26 ottobre attiva la registrazione Smac

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio comunica che da lunedì 26 ottobre 2026 sarà possibile registrare le utenze domestiche sulla propria SMaC Card, ai fini della detrazione fiscale IGR. La richiesta potrà essere effettuata comodamente online, attraverso il portale AASS, oppure presso gli sportelli di Poste San Marino S.p.A. La detrazione, riconosciuta a partire dal periodo d'imposta 2026, riguarda le spese per le utenze domestiche relative all'immobile di residenza del contribuente, secondo i limiti reddituali e le condizioni previsti dalla normativa vigente. Come attivare il servizio Le modalità operative e le istruzioni per la registrazione sono consultabili sul sito ufficiale www.aass.sm. Il nuovo servizio è il risultato del lavoro congiunto tra la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), Poste San Marino S.p.A., il Servizio SMaC e l'Ufficio Tributario. Un esempio concreto di collaborazione istituzionale al servizio dei contribuenti, per il quale la Segreteria di Stato esprime il proprio ringraziamento a tutti gli Enti e gli Uffici coinvolti.

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