Devastante terremoto in Myanmar: Attiva-Mente esprime solidarietà e annuncia un progetto di aiuto al confine con la Thailandia

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar nella giornata del 28 marzo 2025, seminando morte e distruzione. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mandalay, ma la scossa è stata avvertita in gran parte del Sud-Est asiatico, coinvolgendo in particolare anche la Thailandia. Secondo le prime stime, si temono migliaia di vittime e ingenti danni strutturali. Drammatiche le immagini che arrivano dalle aree colpite, dove numerosi edifici sono crollati e le squadre di soccorso lavorano senza sosta alla ricerca di superstiti. In un momento così tragico, l’Associazione sammarinese Attiva-Mente esprime profonda vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. L’associazione si stringe idealmente alle vittime e ai loro familiari, così come a tutte le comunità coinvolte da questa devastazione. Attiva-Mente aveva già in fase avanzata di pianificazione un progetto di solidarietà proprio nella zona colpita dal sisma, previsto per essere realizzato entro la fine dell’anno. Il progetto, nato con l’obiettivo di promuovere inclusione, diritti e sostegno a persone vulnerabili, assume ora una valenza ancor più forte e significativa. Nel breve termine, purtroppo, non è possibile intervenire direttamente, ma si sta valutando la possibilità di anticipare la condivisione di alcuni dettagli operativi del progetto, per dare un segnale concreto di impegno e presenza. L’associazione si era già attivata per stabilire contatti con Baan Unrak (La Casa della Gioia), una realtà la cui missione principale è fornire alloggio, cibo, istruzione, supporto emotivo e opportunità ai bambini vulnerabili al confine tra Thailandia e Myanmar. La Casa per Bambini è integrata con una varietà di progetti di supporto volti a beneficiare l'intera comunità. Attiva-Mente è in contatto con realtà operanti direttamente sul territorio per valutare tempi e modalità di intervento. I primi aggiornamenti sul progetto verranno condivisi quanto prima.

Attiva-Mente