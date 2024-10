DG di RTV ad interim, Segreteria di Stato per il Turismo: "Soddisfazione per la nomina di Roberto Sergio"

DG di RTV ad interim, Segreteria di Stato per il Turismo: "Soddisfazione per la nomina di Roberto Sergio".

La Segreteria di Stato per il Turismo, con delega all’informazione, esprime sincera soddisfazione per la nomina di Roberto Sergio quale Direttore Generale ad Interim della San Marino RTV. La nomina di una nuova guida era considerata dalla Segreteria di Stato prioritaria ed urgente. Fin dal primo giorno del suo nuovo mandato, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si era attivato affinché il troppo lungo periodo di assenza di un Direttore Generale che guidasse le scelte strategiche della San Marino RTV, terminasse. Il ruolo di DG della San Marino RTV è un ruolo determinante per il sistema dell’informazione sammarinese, una posizione per la quale serviva un uomo di alto profilo e di comprovata esperienza quale è Roberto Sergio, fino poche settimane fa Amministratore Delegato RAI, al quale va il più sentito “in bocca al lupo” per l’impegno e al quale viene garantita fin d’ora la massima collaborazione delle istituzioni.

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo

