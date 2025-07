DGFP: indetto un nuovo bando pubblico di selezione di studenti per un lavoro estivo nei musei e negli spazi culturali

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica l’avvenuta pubblicazione di un nuovo bando pubblico di selezione per l’ammissione di massimo ulteriori 10 studenti iscritti al primo percorso di studi post diploma, per incarichi lavorativi temporanei presso musei, monumenti e spazi espositivi gestiti dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Il periodo di impiego è stabilito dal 13 luglio al 6 settembre 2025. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale “Istanze On Line” (IOL), disponibile sul portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14:00 di mercoledì 9 luglio 2025. Il bando integrale è consultabile e scaricabile sul sito www.gov.sm nella seguente sezione “Reclutamento Settore Pubblico” > “Concorsi pubblici e selezioni”, link: https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni~BANDO- PUBBLICO-DI-SELEZIONE-PER-STUDENTI-n.4-2025-AF~.html Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la DGFP al numero 0549 882832, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: reclutamento@pa.sm.