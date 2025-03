DGFP: Salute sul lavoro, inclusione e benessere organizzativo: il progetto condotto nella PA di San Marino presentato come case study

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica che venerdì 7 marzo u.s., in occasione del convegno "La salute sul lavoro, oggi. Inclusione, Benessere Organizzativo, partecipazione”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, il Prof. Luciano Angelini ha presentato il progetto di valutazione dello stress lavoro correlato (SLC) avviato nella Pubblica Amministrazione (PA) della Repubblica di San Marino su impulso della DGFP nella primavera dell’anno scorso.

Il convegno, organizzato dall’Unita di Ricerca Locale di un ampio e articolato Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) INSPIRE – Inclusion Strategies through Participation in Workplace for Organizational Well-Being), ha registrato la presenza di numerosi ospiti e relatori che hanno approfondito i temi del benessere sul lavoro, dell’etica della cura, del ruolo del diritto penale nella tutela del benessere lavorativo e dell’evoluzione normativa italiana in materia.

Il Prof. Luciano Angelini, in qualità di membro del Gruppo di Gestione del progetto condotto dalla DGFP in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e l’UOS Sorveglianza Sanitaria, ha evidenziato come la PA sammarinese, nella sua veste di “più grande azienda” della Repubblica, abbia dimostrato una spiccata propensione all’autoanalisi ed al miglioramento della propria cultura organizzativa, distinguendosi nell’attuazione di un progetto complesso e ambizioso. “Non ha avuto paura di guardarsi dentro per migliorare la propria cultura organizzativa” – ha sottolineato il Prof. Angelini – “e intende prendersi cura dei propri dipendenti, investendo su di essi per favorire una crescita armonica e sostenibile, capace non solo di rispondere adeguatamente alle esigenze contemporanee, ma anche di anticipare le sfide future con competenza e responsabilità."

Il Prof. Paolo Pascucci, Presidente della Commissione tecnico-scientifica di Olympus, che ha introdotto e coordinato il Convegno Urbinate, ha, inoltre, rilevato che “Il tempo di lavoro è tempo di vita” rappresentando come il benessere organizzativo miri a valorizzare l’individuo e le sue qualità, creando le condizioni affinché ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale ed essere incentivato a dare il meglio di sé, contribuendo in modo efficace alla performance ed alla produttività dell’organizzazione.

La fase di valutazione preliminare del progetto sviluppato nella PA sammarinese è stata condotta secondo la metodologia proposta dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DIMEILA) dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), si è conclusa nel mese di febbraio u.s. e ha coinvolto 34 uffici con l’organizzazione di più 65 incontri con i gruppi omogenei di lavoratori (GOL). L’indagine ha rappresentato un'importante occasione di sensibilizzazione per la Dirigenza ed i lavoratori, contribuendo ad accrescere la cultura e la consapevolezza in merito allo stress lavoro-correlato ed ai fattori che lo influenzano.

Ha, inoltre, rafforzato il senso di appartenenza attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e delle loro rappresentanze agli incontri con il Gruppo di Gestione e un coinvolgimento diretto nel processo di analisi e miglioramento.



