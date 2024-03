Dialogo costruttivo tra PDCS e AR per un futuro concreto e trasparente

L'incontro tra le delegazioni del PDCS e di AR ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e scambio di idee sui principi fondamentali di una piattaforma programmatica comune, aperta a chi vorrà percorrere insieme questa strada e portare il proprio contributo. L’obiettivo è quello di superare la retorica, proponendo ai cittadini proposte politiche valide, concrete e realizzabili. Sono stati definiti i temi principali, con al centro gli interventi per l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea ed il miglioramento dell'efficienza in settori quali istruzione, sanità, finanze, promozione del territorio, riforme istituzionali e innovazione. Il lavoro comune che ci aspetta sarà strutturato con la volontà di stabilire obiettivi chiari, con piani d'azione ben strutturati e metriche specifiche per valutare il progresso e l'efficacia delle politiche implementate. La Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista si impegnano a collaborare per offrire soluzioni concrete, promuovendo un rapporto di fiducia e trasparenza con gli elettori, con proposte politiche che rispondano direttamente alle loro esigenze e aspirazioni, continuando a servire e onorare la comunità sammarinese.

c.s. congiunto

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Alleanza Riformista

