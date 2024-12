Dialogo interreligioso: aperte le iscrizioni per il Corso di Alta formazione

Un Corso di Alta Formazione (CAF) in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali: imminente l’avvio della sua rinnovata edizione 2025 promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli" delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro insieme all'Università degli Studi di San Marino (tramite la Scuola Superiore di Studi Storici).

La prestigiosa opportunità formativa prende in considerazione con particolare attenzione l’area balcanica e mediterranea ma anche l’Oriente, al fine di favorire uno sviluppo innovativo e concreto di reti di solidarietà, di promozione della pace e della non-violenza, della convivenza ecumenica, interreligiosa e interculturale. Il percorso accademico si rivolge in particolare a coloro che operano o intendono operare in settori strategici delle relazioni internazionali, del dialogo interreligioso e della mediazione interculturale (insegnanti, educatori, sociologi, operatori umanitari e nei vari ambiti del pubblico impiego, come i settori sanità, sicurezza, pubblici uffici…), e necessitano di una formazione specifica nell’ambito della conoscenza delle grandi culture e tradizioni religiose dell’umanità.

Il Corso di Alta Formazione ha durata annuale per complessivi 60 crediti universitari (Ects), equivalenti a un Master universitario di I livello. Le lezioni possono essere fruite completamente online, quindi da ogni parte d’Italia (e non solo). Saranno predisposti alcuni momenti qualificati residenziali di varia durata e genere, non ultimo per favorire la conoscenza vicendevole fra i corsisti e un dialogo più diretto anche con gli stessi docenti. Su tutti spicca la proposta di una sessione estiva residenziale (una settimana di luglio), presso una struttura ricettiva del riminese. Fra le novità di rilievo caratterizzanti l’edizione giubilare del CAF la presenza di alcune esperte di spessore, come ad esempio Miriam Camerini (esperta e animatrice dei colloqui cristiano-ebraici di Camaldoli).

Accanto ad esse vengono confermati docenti del calibro di, Brunetto Salvarani (teologo e saggista), Natalino Valentini (filosofo ed esperto di ecumenismo), Kurt Appel (filosofo e teologo), Elena Cecchi (esperta in Sociologia delle religioni), Francesco Patton (dal 2016 Custode di Terra Santa), solo per citarne alcuni. Il comitato scientifico è presieduto dal prof. Franco Cardini, noto storico di fama internazionale ed esperto dei rapporti tra Oriente e Occidente. Spiega don Marco Casadei, direttore dell’Istituto: “Ritengo sia quasi irrispettoso verso l’intelligenza di chi legge insistere su ciò che appare in tutta evidenza nella sua drammatica urgenza.

Che cioè va scelto, da oggi stesso, un nuovo modo di stare al mondo e nelle relazioni, interpersonali e internazionali che siano. Che l’appello a questa svolta radicale proviene dal più profondo e genuino delle più importanti e vitali tradizioni religiose presenti nel mondo e incontrate nel quotidiano delle nostre esistenze. Che, ultimamente, è questione improcrastinabile di ri-formare le coscienze, tanto personali quanto delle nostre società plurali, alla misura di ospitalità dialoganti e protese ad una sempre più autentica conoscenza dell’altro. Tutto questo, assieme a tante altre istanze, accende la responsabilità formativa che anima la suddetta proposta, motivandone rigore e passione”. È possibile iscriversi al corso entro il 31 gennaio 2025.

Per conseguire il Diploma di I livello è necessaria una laurea triennale – area umanistica, in primis, ma non in modo esclusivo – mentre l’accesso al percorso formativo, in qualità di uditori, è possibile a chiunque.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’Istituto “A. Marvelli” www.issrmarvelli.it o possono essere richiesti via e-mail a: segreteriacaf@issrmarvelli.it (Marco Gabellini). Sul canale YouTube dell’Istituto sono a disposizione anche video-interviste e testimonianze di studenti e studentesse che hanno partecipato al CAF nelle precedenti edizioni.