“Dialogues” a Castellaccio Vibra Musica 2026

Dialogues (dialoghi) è il titolo del terzo appuntamento di Castellaccio Vibra Musica 2026. Dialoghi fra musicisti, fra compositori, fra passato e futuro; dialogues come occasione di incontro anche dopo il concerto, per dialogare direttamente con gli artisti. Il concerto di mercoledì 12 agosto alle ore 18.30, nell’ambito di Castellaccio Vibra Musica, affronta un altro aspetto della musica: quella contemporanea, quella dei nostri giorni. L’equazione musica contemporanea uguale musica difficile e/o “stonata” è ormai decaduta da qualche decennio. Le linee di tendenza della musica di oggi sono infatti molto diverse e contemplano anche la musica “intonata”, accanto a linguaggi e forme di ricerca differenti. Quello che accadrà a Castellaccio mercoledì 12 agosto sarà un evento unico e irripetibile. Accanto ad alcuni brani del repertorio contemporaneo, eseguiti da solisti provenienti da Inghilterra, Francia e Svizzera, ci sarà infatti un momento dedicato all’“improvvisazione classica”. Tutti conosciamo l’improvvisazione nel jazz, ma pochi sanno che, nelle principali Università della Musica europee, esistono corsi dedicati proprio all’improvvisazione classica. Si parte da frammenti melodici – nel caso specifico di origine classica – e, facendo riferimento a solide conoscenze armoniche, si improvvisa creando situazioni melodiche e armoniche riconoscibili e piacevoli. Pauliina Haustein, finlandese, senza troppa enfasi è una delle più importanti e affermate docenti europee di questa pratica; sarà presente a Castellaccio insieme ad alcuni giovani professionisti di grande esperienza in questo ambito. Un evento ancora una volta originale, unico e irripetibile, che rende Castellaccio, sito archeologico della Repubblica di San Marino, un contenitore nel quale la storia dialoga con le più innovative tecniche musicali di oggi e di domani. Castellaccio Vibra Musica è promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino, in collaborazione con San Marino Artiste la Camerata del Titano di San Marino, e gode del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura. Ingresso libero.

Comunicato stampa







