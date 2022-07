Dibattito su energia, Psd: "Scambio di esperienze per una San Marino virtuosa in tema di ecosostenibilità"

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici esprime un ringraziamento per la partecipazione del pubblico e dei qualificati ospiti alla serata di lunedì, dedicata al tema energetico. Per il PSD la sfida energetica è di primaria importanza, lo è per tutti: dalle grandi potenze alle piccole comunità, fino al singolo cittadino, dalle decisioni strategiche sull’approvvigionamento di energia elettrica ed il gas, al consumo domestico dovuto ai comportamenti individuali. San Marino sconta il fatto di essere quasi totalmente importatore di risorse energetiche (ed idriche), d’altra parte la sua dimensione di città stato e di comunità molto omogenea può favorire l’analisi del quadro complessivo e la conseguente serie di scelte su: quanta energia rinnovabile acquistare dall’esterno, quanta produrne internamente, come relazionarsi con le realtà limitrofe, come favorire pratiche efficaci per diminuire i consumi. Lo scambio di esperienze effettuato con l’Assessora alla Transizione Energetica Montini ed il Professor Setti rispettivamente sul Piano Energetico riminese e sulle Comunità Energetiche, costituiscono un bagaglio di esempi particolarmente utile per l’affronto del tema a San Marino. Il PSD intende alimentare la discussione pubblica sulle suddette tematiche con costanza, al fine di stabilire entro pochi mesi le direttive per collocare la Repubblica tra quelle più virtuose rispetto alla ecosostenibilità, tenendo in considerazione l’impegno per ridurre i costi di approvvigionamento: il PSD è convinto che tali due priorità possano stare assieme, come peraltro già accade in diversi stati, quelli più evoluti, quelli a cui guardare.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici