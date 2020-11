Dichiarazione consigliere Alessandro Mancini (NPR)

Dichiarazione consigliere Alessandro Mancini (NPR).

Intervengo doverosamente sulla dialettica interna legata alla mia lista di riferimento, NPR, dialettica che, in aula consiliare e sui media, ha manifestato un tenore per me assolutamente inaccettabile. E dato che facciamo politica e siamo anche forza di governo, suggerirei sommessamente ricercare comportamenti più consoni a questo ruolo. Alessandro Mancini sta con NPR - sta con questo Governo. Difenderò con le unghie questo quadro politico. La mia cultura politica di riferimento, che si rifà alla tanto bistrattata esperienza socialista - è per il dialogo e mai per gli aut aut. PS – PSD -MD - Noi Sammarinesi hanno realizzato un risultato apprezzabile, un anno fa. Gettarlo alle ortiche sarebbe da sciocchi e infantili. Ed io non ci sto. La relazione sulla Commissione d’inchiesta su Banca CIS ha segnato un punto di non ritorno che, peraltro, certifica la bontà e la giustezza della nostra battaglia che dall'opposizione ci ha portato al Governo. Se andassimo a sminuire questo lavoro, demoliremmo quel patrimonio comune su sui si è costruita questa maggioranza. Non si può prescindere da quello che è emerso e lo si deve fare senza dare adito a ombre o incertezze. Diverso il discorso della prospettiva politica. La generazione politica presente in aula consiliare può, con dignità e autonomia, cogliere la strada del contrasto alla frammentazione politica. Senza bisogno e il conforto di benedizioni congressuali terze, oppure di padri nobili - Sa tutto un po’ di vecchie stagioni ormai archiviate dalla storia. In tal senso la mia attenzione va verso il MIS, che porta con se le insegne di una storia politica comune. Al Consigliere Fabbri va dato atto di essersi mosso con dignità e senso dello Stato, lo si è visto sulla Giustizia e sulla mozione di sfiducia al Segretario Ugolini. E ‘un rapporto che va coltivato e valorizzato senza infingimenti e con serietà nel rispetto dei ruoli.

Alessandro Mancini Consigliere Noi per la Repubblica.



