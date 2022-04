Dichiarazione dei redditi CSU, è partita la prenotazione on-line

Si accede da siti di CSdL e CDLS RSM 4 aprile 2022 - È già possibile effettuare on line direttamente da parte degli utenti la prenotazione degli appuntamenti per il servizio di dichiarazione dei redditi erogato dalla CSU. Il link si trova nella home page dei siti delle due Confederazioni sindacali: www.csdl.sm (CSdL) - www.cdls.sm (CDLS). Con questa nuova modalità, ogni utente può prenotare direttamente, in modo facile e veloce, il proprio appuntamento per il servizio CSU. Una volta entrati nel programma di prenotazione, cliccando sul banner nella home page, si può selezione il giorno e l'ora dell'appuntamento, in base alle disponibilità. Resta comunque sempre possibile la prenotazione degli appuntamenti per via telefonica, chiamando il centralino CSU ai numeri 0549 962011 - 962012, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 12.30 alle 18.00. Il servizio della CSU prosegue fino al prossimo 30 giugno.

