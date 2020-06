Dichiarazione dei redditi frontaleri presso la CSdL, aggiunte due nuove date

Per far fronte alle numerose richieste ricevute, sono state aggiunte due nuove date al servizio per la dichiarazione dei redditi per i frontalieri, che viene offerto presso la sede CSdL, ove sarà presente personale del CAAF-CGIL. Ai primi tre giovedì consecutivi già in calendario - 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio - sono stati aggiunti giovedì 16 e giovedì 23 luglio. L'orario è sempre dalle ore 11.00 alle ore 18.00. Le prenotazioni si raccolgono direttamente dalla CSdL, ai seguenti numeri: tel. 0549 962004 (FULI); tel. 0549 962044 (FUCS); tel. 0549 962070.

c.s. CSdL

