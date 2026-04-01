Dichiarazione dei redditi frontalieri e pratiche IMU presso la CSdL, al via le prenotazioni

è già possibile prenotare il servizio della dichiarazione dei redditi per i lavoratori frontalieri e per le pratiche IMU, offerto anche direttamente presso la sede della CSdL, ove sarà presente personale del CAAF-CGIL. Il servizio sarà attivo per 8 giovedì: 28 maggio, 11 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio. Gli appuntamenti si susseguono a partire dalle ore 11.00; l'ultimo alle ore 17.20. Ricordiamo a tutti coloro che devono fare la dichiarazione dei redditi, di portare tutta la documentazione necessaria, tra cui anche la “Dichiarazione ai fini della non imponibilità dei contributi”, che deve essere fornita dal datore di lavoro. Le prenotazioni vengono raccolte direttamente dalla CSdL ai seguenti numeri: tel. 0549 962004 / 07 / 10 (FULI); 0549 962040 / 44 (FUCS); 0549 962017 / 18 (FUPI); 0549 962070 (Ufficio Stampa).

C.s. - CSdL











