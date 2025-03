Dichiarazione dei redditi frontalieri e pratiche IMU presso la CSdL, iniziano le prenotazioni

Partono le prenotazioni per il servizio della dichiarazione dei redditi per i lavoratori frontalieri e per le pratiche IMU, offerto anche direttamente presso la sede della CSdL, ove sarà presente personale del CAAF-CGIL.

Il servizio sarà attivo per otto giovedì: 29 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio. Gli appuntamenti si susseguono a partire dalle ore 11.00; l'ultimo alle ore 17.20. Poiché oltre al servizio di dichiarazione dei redditi viene offerto quello per le pratiche IMU, i cui pagamenti hanno scadenza a metà giugno, per i primi tre giovedì (29 maggio, 5 e 12 giugno), verrà data la precedenza a chi deve fare questa pratica, o da sola, o insieme alla stessa dichiarazione dei redditi.

Le prenotazioni vengono raccolte direttamente dalla CSdL, ai seguenti numeri: tel. 0549 962004 / 07 (FULI); tel. 0549 962040 / 44 (FUCS); tel. 0549 962070 (Ufficio Stampa).



Comunicato stampa

CSdL