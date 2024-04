Dichiarazione dei redditi frontalieri presso la CSdL, iniziano le prenotazioni

Partono le prenotazioni per il servizio della dichiarazione dei redditi per i lavoratori frontalieri, offerto anche direttamente presso la sede della CSdL, ove sarà presente personale del CAAF-CGIL. Il servizio sarà attivo per 8 giovedì: il 23 maggio, il 6 - 20 - 27 giugno, il 4 - 11 - 18 - 25 luglio, con appuntamenti che si susseguono dalle ore 11.00 alle ore 18.00. Le prenotazioni vengono raccolte direttamente dalla CSdL, ai seguenti numeri: tel. 0549 962004 / 07 (FULI); tel. 0549 962040 / 45 (FUCS); tel. 0549 962070 (Ufficio Stampa).

C.s. CSdL

