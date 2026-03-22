Dichiarazione dei redditi IGR e DAPEF: il 30 marzo inizia il servizio CSU

Lunedì 30 Marzo inizia il Servizio della Dichiarazione dei Redditi IGR e DAPEF svolto dalla CSU Servizi. La raccolta della relativa documentazione sarà effettuata presso i nostri uffici a partire da lunedì 30 marzo e si protrarrà fino al 30 giugno. Il servizio si svolge esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio e, a partire dall’11 aprile, anche il sabato mattina, presso la sede della CSU, in Via Cinque Febbraio 17 (Central Square 1° piano) a Domagnano. Si può fissare l’appuntamento utilizzando il comodo sistema di Prenotazione On-Line raggiungibile all’indirizzo https://csuservizi.prenotime.it, oppure tramite il link o il Qr code presente nei siti web della CSdL - www.csdl.sm e della CDLS - www.cdls.sm. Nei prossimi giorni sarà recapitato in tutte le abitazioni del territorio sammarinese un volantino informativo che promuove il servizio dichiarazioni della CSU, contenente tutte le informazioni utili per gli utenti. Chi non riesce a prenotarsi on-line, o per informazioni, può chiamare il Centralino CSU, ai numeri 0549/962011 - 962013 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 (solamente dal lunedì al venerdì). È necessario prendere un appuntamento per ciascuna Dichiarazione dei Redditi IGR - DAPEF. Gli iscritti alle Federazioni Pensionati della CSdL e della CDLS possono chiedere assistenza ai Funzionari di Federazione per inserire la prenotazione on-line qualora non siano dotati di strumenti informatici o incontrino difficoltà tecniche. È indispensabile rispettare rigorosamente l’orario concordato, portare tutta la documentazione necessaria e - se si è già iscritti - la tessera di iscrizione a CSdL o CDLS; chi non è ancora iscritto o desidera iscriversi alla CSdL o alla CDLS può cogliere l’occasione per aderire, ottenendo così costi del servizio più favorevoli. Il tariffario sarà esposto all’interno dei locali. Ricordiamo un sommario elenco della documentazione necessaria: - Copia di un documento di identità (patente o carta d’identità) valido per ciascuno dei dichiaranti; - Rendita Catastale (in caso di necessità è possibile richiederla direttamente presso i nostri uffici); - Modello IGR “G” da lavoro dipendente o da pensione anno 2025 (se già in possesso); - Certificazione Unica (ex CUD) per i residenti e i soggiornanti che lavorano in Italia; - Certificazione Redditi Diversi anno 2025 (indennità economiche ISS, gettoni di presenza, compensi per incarichi e funzioni varie, compensi da collaborazioni, compenso amministratori e qualsiasi altro reddito tassato o non tassato); - Certificazione Redditi Prodotti all’Estero di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, pensioni estere, redditi da capitale, ecc.). Se già tassati in Italia copia pagamento imposte (Mod. F24) ed eventuale Mod. unico o Mod. 730 ecc; - Contratti e relative ricevute in relazione a canoni di locazione percepiti per l’affitto di immobili. Inoltre si può presentare la documentazione relativa alle passività deducibili (l’elenco completo è consultabile sul volantino o attraverso i siti internet di CSdL e CDLS). Si consiglia di prenotare sin da ora l’appuntamento, evitando di aspettare gli ultimi giorni nei quali prevedibilmente ci sarà un maggior afflusso di utenti.



c.s. CSU - Centrale Sindacale Unitaria









