Dichiarazione dei redditi: il tre per mille all'ISAL o allo Sportello Consumatori.

A seguito dell'avvio del servizio di dichiarazione dei redditi da parte della CSU, informiamo come ogni anno i cittadini sulla possibilità di destinare il tre per mille all’Istituto Servizi al Lavoro (ISAL-CSdL), o in alternativa alla Associazione Sportello Consumatori. ISAL - L’ISAL è un ente promosso dalla CSdL che da molti anni destina propri contributi ad iniziative di solidarietà interna ed internazionale. Anche quest'anno l'ISAL ha confermato l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi, in Kenya, e sta valutando la destinazione di contributi di solidarietà a situazioni di necessità in territorio sammarinese, ad iniziare dalle strutture che operano in campo socio-sanitario. Lo scorso anno, l'ISAL ha stanziato un contributo al Casale la Fiorina per all'acquisto di strumenti tecnici necessari per lo svolgimento della loro delicatissima funzione, a favore dei soggetti più deboli della nostra comunità. ASSOCIAZIONE SPORTELLO CONSUMATORI - Quale altra possibilità, il tre per mille della dichiarazione dei redditi si può destinare alla Associazione Sportello Consumatori, che continua a svolgere un importante ruolo di tutela dei cittadini nel campo dell’acquisto di beni e servizi, a cui si rivolgono centinaia di persone ogni anno, giungendo spesso a soluzioni extragiudiziali. Quest'anno lo Sportello Consumatori compie 20 anni dalla sua nascita, avvenuta il 21 maggio 2003. Molto importante è anche l'azione che lo Sportello Consumatori ha svolto e sta svolgendo, congiuntamente alla CSdL, rispetto alla vicenda delle bollette delle utenze domestiche, rivendicando nei confronti dei responsabili politici e amministrativi dell'Azienda dei Servizi la riduzione delle tariffe, che nell'ultimo anno hanno subito aumenti considerevoli, anche attraverso la revisione degli scaglioni di consumo per tutelare le famiglie e i cittadini che si impegnano nel risparmio energetico, la fatturazione in base ai consumi reali. Lo Sportello si può contattare telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; ogni mercoledì non festivo è a disposizione dei cittadini, previo appuntamento, il legale appositamente incaricato, dalle ore 15.30 alle 18.00. Tel. 0549 962064 - e-mail: sportello.consumatori@csdl.sm.

c.s. ISAL-CSdL Associazione Sportello Consumatori

