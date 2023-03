Dichiarazione del Direttore Generale ISS Francesco Bevere

Desidero formulare le mie più vive congratulazioni al Professor Roberto Mugavero per la nomina a nuovo Presidente del CEMEC. Colgo l’occasione per formulare i più sentiti auguri di buon lavoro a lui e a tutto il suo staff, nella certezza di poter affrontare le sfide future anche attraverso una concreta collaborazione produttiva con l’ISS per un rilancio combinato delle complesse attività del Centro Europeo Medicina delle Catastrofi. Manifesto fin da ora la più completa disponibilità dell’Istituto Sicurezza Sociale a intraprendere con il CEMEC percorsi e progetti di ricerca comuni. Auguri di buon lavoro Presidente Mugavero da parte di tutto il Comitato Esecutivo ISS.

Cs - Il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere