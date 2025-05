Dichiarazione del Segretario di Stato con delega all’Informazione della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa del 3 maggio 2025

Nel giorno in cui la comunità internazionale celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, la Repubblica di San Marino riafferma con convinzione il proprio impegno a tutela del diritto fondamentale all’informazione libera, pluralista e indipendente, fondamento irrinunciabile di ogni società democratica. La libertà di stampa non è soltanto un principio, né una conquista storica: è l’anima stessa della democrazia. Un’informazione libera arreca benefici alle istituzioni, agli stessi giornalisti e soprattutto a chi legge e ricerca nelle notizie le informazioni relative ai propri interessi. Dove la voce dei giornalisti viene soffocata la verità rischia di essere oscurata. San Marino, forte della sua secolare tradizione di libertà e autodeterminazione, riconosce nel giornalismo un presidio essenziale di legalità, di coscienza critica e di partecipazione civica. Difendere la libertà di stampa significa difendere il diritto dei cittadini a sapere, a comprendere, a formarsi un’opinione. Significa, in ultima istanza, difendere la dignità dell’essere umano. In un’epoca segnata da crisi complesse, da rapidi mutamenti tecnologici e dalla minaccia costante della disinformazione, è compito delle istituzioni sostenere il lavoro di coloro che, con coraggio, rigore e senso di responsabilità, si dedicano alla ricerca dei fatti e alla diffusione della verità. Il giornalismo, quando è esercitato con indipendenza e integrità, non solo informa: educa, unisce, costruisce. In questa giornata mi stringo a tutti i professionisti dell’informazione che continuano a svolgere un ruolo insostituibile al servizio della democrazia e più ampiamente del Paese. A nome delle istituzioni della Repubblica di San Marino rinnovo oggi un impegno fermo e solenne: difendere, promuovere e proteggere la libertà di stampa. Sempre.

c.s. Segreteria di Stato con delega all'Informazione